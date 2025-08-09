Sesko reforça Manchester United

Sesko, de 22 anos, é, assim, reforço para o treinador português Ruben Amorim, num plantel em que se junta aos também lusos Bruno Fernandes e Diogo Dalot.



“Nas duas últimas épocas, Sesko marcou mais golos do que qualquer outro jogador sub-23 nas cinco principais ligas. O jogador, de 22 anos, marcou 21 golos e teve seis assistências pelo RB Leipzig na última temporada”, assinalaram os ‘red devils’.



No comunicado, o clube inglês lembra ainda as 41 internacionalizações e 16 golos ao serviço da Eslovénia, país pelo qual se tornou o mais jovem de sempre a estrear-se pela seleção.



“A história do Manchester United é, obviamente, muito especial e estou muito entusiasmado com o que me espera”, disse o jogador, que é a terceira contratação para o setor mais ofensivo do United, depois das chegadas de Matheus Cunha e Bryan Mbeumo.



Segundo a imprensa britânica, a contratação de Sesko deverá custar 85 milhões de euros, mais bónus, aos ‘cofres’ do Manchester United.



Antes de duas épocas no Leipzig, o futebolista esloveno, que iniciou a formação no Domzale, jogou também nos austríacos do Liefering e no Salzburgo.