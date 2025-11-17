Futebol Internacional
Sevilha acolhe próximas três finais da Taça do Rei
As próximas três finais da Taça do Rei de Espanha de futebol vão ser disputadas no Estádio La Cartuja, em Sevilha, entre 2025/26 e 2027/28, revelou hoje o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán.
O anúncio foi feito em conferência de imprensa na capital da comunidade autónoma da Andaluzia, onde os campeões europeus de seleções recebem a Turquia na terça-feira, no fecho do Grupo E de qualificação europeia, e devem garantir a presença no Mundial2026.
Palco das derradeiras seis finais da Taça do Rei, o Estádio La Cartuja prepara-se agora para receber mais três decisões do troféu, das quais a primeira está prevista para 25 de abril do próximo ano, seguindo-se os embates decisivos das edições 2026/27 e 2027/28.
Antes dessa sequência de finais, que não tiveram público em 2019/20 e 2020/21, face à pandemia de covid-19, o recinto já tinha acolhido duas decisões, em 1998/99 e 2000/01.
O La Cartuja foi alvo de obras nos últimos anos e tornou-se o terceiro maior em Espanha, atrás dos de FC Barcelona e Real Madrid, ao ter a sua capacidade ampliada para quase 71.000 lugares sentados, fazendo parte da lista de recintos propostos pela candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos à organização do Campeonato do Mundo de 2030.
O Betis instalou-se temporariamente no La Cartuja desde esta época e até 2028, devido às obras de renovação do Benito Villamarín, recinto daquele clube de Sevilha, onde se realizou a final da Taça do Rei em 2018/19, antes de as partidas decisivas da segunda prova mais importante do futebol espanhol terem passado para o maior estádio andaluz.
