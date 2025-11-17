Sevilha acolhe próximas três finais da Taça do Rei

O anúncio foi feito em conferência de imprensa na capital da comunidade autónoma da Andaluzia, onde os campeões europeus de seleções recebem a Turquia na terça-feira, no fecho do Grupo E de qualificação europeia, e devem garantir a presença no Mundial2026.



Palco das derradeiras seis finais da Taça do Rei, o Estádio La Cartuja prepara-se agora para receber mais três decisões do troféu, das quais a primeira está prevista para 25 de abril do próximo ano, seguindo-se os embates decisivos das edições 2026/27 e 2027/28.



Antes dessa sequência de finais, que não tiveram público em 2019/20 e 2020/21, face à pandemia de covid-19, o recinto já tinha acolhido duas decisões, em 1998/99 e 2000/01.



O La Cartuja foi alvo de obras nos últimos anos e tornou-se o terceiro maior em Espanha, atrás dos de FC Barcelona e Real Madrid, ao ter a sua capacidade ampliada para quase 71.000 lugares sentados, fazendo parte da lista de recintos propostos pela candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos à organização do Campeonato do Mundo de 2030.



O Betis instalou-se temporariamente no La Cartuja desde esta época e até 2028, devido às obras de renovação do Benito Villamarín, recinto daquele clube de Sevilha, onde se realizou a final da Taça do Rei em 2018/19, antes de as partidas decisivas da segunda prova mais importante do futebol espanhol terem passado para o maior estádio andaluz.



