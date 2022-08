Sevilha contrata central francês Tanguy Nianzou ao Bayern Munique

O Sevilha não revelou o montante que pagou ao clube bávaro pelo passe de Nianzou, mas a imprensa espanhola estima o valor da transferência em 16 milhões de euros, a que se podem somar mais quatro milhões se certos objetivos forem alcançados.



O 'capitão' da seleção sub-20 de França chega à Andaluzia para tentar compensar as saídas dos dois centrais titulares da equipa de Julen Lopetegui, o seu compatriota Jules Koundé, cujo passe foi vendido ao FC Barcelona, e o brasileiro Diego Carlos, antigo jogador de FC Porto e Estoril Praia, que foi contratado pelos ingleses do Aston Villa.



Em duas temporadas na Baviera, Nianzou, que foi formado no Paris Saint-Germain, jogou apenas 28 jogos como suplente utilizado, mas sofreu uma grave lesão muscular que o manteve afastado dos relvados por mais de cinco meses durante a temporada 2020/21.



Esta época acabou por ver as suas possibilidades de lutar por um lugar na equipa de Munique reduzidas devido à contratação pelo Bayern do internacional neerlandês Matthijs de Ligt aos italianos da Juventus.



Esta é a quarta contratação do Sevilha esta época, depois do central brasileiro Marcão, aos turcos do Galatasaray, do lateral-esquerdo Alex Telles, ex-FC Porto, por empréstimo do Manchester United, e do médio ofensivo Isco, que terminou o vínculo com o Real Madrid.



Quarto classificado da Liga espanhola na época passada, o Sevilha estreou-se esta temporada com uma derrota naquela competição, em Pamplona, por 2-1, frente ao Osasuna.