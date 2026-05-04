Futebol Internacional
Sevilha deixa zona de despromoção com triunfo sobre Real Sociedad
O Sevilha deixou hoje a zona de despromoção da Liga espanhola de futebol, depois de vencer na receção à Real Sociedad (1-0) pela margem mínima, no jogo de encerramento 34.ª jornada.
No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o ‘nulo’ persistiu durante os primeiros 45 minutos, mas, após o intervalo, apareceu o experiente avançado chileno Alexis Sánchez, cinco minutos após ter sido lançado, para a assinar o único tento, aos 50.
Este desfecho permitiu aos andaluzes deixarem a zona perigosa da tabela, na qual ocupam agora a 17.ª posição, com 37 pontos, por troca com o Alavés (18.º, com 36), enquanto a Real Sociedad segue em nono, com 43.
