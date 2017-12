Sevilha despede técnico argentino Eduardo Berizzo

Lusa 22 Dez, 2017, 20:12 | Futebol Internacional

"O Conselho de administração do Sevilha FC, reunido na tarde desta sexta-feira, 22 de dezembro, tomou a decisão de destituir o técnico do primeiro plantel, Eduardo Berizzo, devido aos maus resultados da equipa", refere o clube, em comunicado.



O Sevilha, que é quinto classificado na Liga espanhola e defrontará o Manchester United nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diz ainda já ter iniciado conversações para a contratação de um novo técnico.



"Espera-se que se incorpore no regresso do plantel, após as férias de natal", acrescenta o clube, sem avançar nomes.



Eduardo Berizzo, que assumiu esta época o cargo de treinador do Sevilha, esteve ausente durante parte de novembro e dezembro, depois de ter sido diagnosticado e operado a um cancro na próstata.



A imprensa chegou a dizer que o treinador argentino revelou aos jogadores que tinha cancro no intervalo do jogo da 'Champions', com o Liverpool, em que a equipa andaluza perdia por 3-0 e recuperou no marcador até chegar a uma igualdade a 3-3.