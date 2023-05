Sevilha junta-se à Roma na final da Liga Europa

Após o empate a um golo em Itália, a equipa de Turim adiantou-se no marcador por Vlahovic (65), mas Suso (71) levou o jogo para prolongamento, no qual Lamela (95) decidiu a eliminatória, antes de Acuña, ex-Sporting, ser expulso (115) nos espanhóis.



Na final de Budapeste, em 31 de maio, o recordista de títulos na Liga Europa, com seis troféus, vai encontrar a Roma, que procura o segundo troféu europeu seguido, depois de vencer a Liga Conferência Europa em 2021/22.