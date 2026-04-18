Shabab Al Ahli, de Paulo Sousa, sela meias-finais da Liga dos Campeões asiática

O golo do defesa brasileiro Renan Victor, aos 93 minutos, garantiu o triunfo da equipa do Dubai no quarto e último encontro dos quartos de final, após o 2-2 no tempo regulamentar, no jogo disputado no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na cidade saudita de Jeddah.



A formação comandada por Paulo Sousa teve uma vantagem de dois golos, na sequência do autogolo de Peter Zulj, aos 13 minutos, e do desvio certeiro de Saeid Ezatolahi, aos 49, mas o Buriram anulou-a, com tentos de Bissoli, na conversão de uma grande penalidade, aos 64, e de Peter Zulj, aos 70, antes de o encontro se decidir no prolongamento.



O Shabab Al Ahli vai defrontar os japoneses do Machida na segunda meia-final da prova, agendada para terça-feira, no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah, um dia depois da outra meia-final, que opõe o Vissel Kobe, do Japão, ao anfitrião Al-Ahli Jeddah, equipa da Arábia Saudita que conquistou a Liga dos Campeões na época 2024/25.



A final está marcada para 25 de abril, para as 19:15 locais (17:15 em Portugal Continental), também em Jeddah.



