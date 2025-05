Shabab Al Ahli, de Paulo Sousa, vence Taça Presidente e soma quarto título da época

No Estádio Mohammed Bin Zayed, o defesa Marcus Meloni, nascido em São Paulo, no Brasil, mas internacional pela seleção dos EAU, adiantou o Al Sharjah aos 14 minutos, com o 'canarinho' Yuri Cesar a restabelecer a igualdade aos 45+1, e a voltar a marcar aos 63, dando a vitória à turma de Paulo Sousa.



Com a conquista da Taça dos Emirados, o Shabab Al Ahli somou o quarto troféu da temporada, depois de já ter vencido a Supertaça dos EAU, a Supertaça Catar/Emirados, e a Liga dos EAU, garantida matematicamente há apenas cinco dias.



Isto, numa época em que o clube orientado pelo treinador luso bateu vários recordes, incluindo a maior série invicta de sempre no futebol dos Emirados — 33 jogos —, a qual foi, durante várias semanas, a mais longa a nível mundial.



A nível doméstico, apenas escapou ao Shabab AL Ahli a Taça da Liga dos Emirados Árabes Unidos, com uma derrota na final com o Al Jazira, por 2-1, em 19 de abril.



Nas provas continentais, o conjunto de Paulo Sousa falhou o acesso à nova fase de liga da Liga dos Campeões asiáticos e foi relegado para a 'Champions' 2, após ter sido afastado nos quartos de final da competição.