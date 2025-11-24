Shabab, de Paulo Sousa, bate Gharafa, de Pedro Martins, na Champions asiática

A jogar em casa, o Shabab adiantou-se no marcador aos nove minutos, por intermédio do médio brasileiro Kauan Santos, que foi servido pelo compatriota Guilherme, que apontou o segundo aos 28, fixando o resultado final.



Com os três pontos neste encontro da quinta ronda da fase de liga da Liga dos Campeões asiática, a formação dos Emirados segue no quinto posto com 10 pontos, enquanto os cataris do Al Gharafa, averbaram a terceira derrota consecutiva na prova e são os nonos classificados com apenas três pontos.



Já o Al Ittihad, liderado por Sérgio Conceição, que vinha de dois triunfos seguidos na competição, foi derrotado (4-2) na deslocação ao Al Duhail, do Qatar, seguindo em oitavo com seis pontos, enquanto o adversário de hoje é sexto com sete.



A formação da casa entrou a todo o 'gás' e chegou a ter quatro golos de vantagem, os três primeiros marcados pelo argelino Adil Boulbina (cinco, 33 e 53), e o atacante polaco Krzysztof Piatek também marcou para o Al Duhail aos 74.



Os comandados de Conceição, com o internacional português Danilo Pereira a titular, ainda reagiram, graças ao 'bis' do francês Karim Benzema (76 e 83), mas já não foram a tempo de evitar a derrota.



O Al Hilal, da Arábia Saudita, de João Cancelo e Rúben Neves, que recebe na terça-feira os iraquianos do Al Shorta, comanda o agrupamento com 12 pontos, graças a quatro vitórias em igual número de partidas.

