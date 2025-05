Shakhtar conquista Taça da Ucrânia

O experiente Andriy Yarmolenko, de 35 anos, marcou o primeiro golo do jogo perto do intervalo, aos 44 minutos, para a formação da capital ucraniana, com o atacante brasileiro Kauã Elias a igualar já no segundo tempo, aos 64 minutos.



Como não houve mais golos nos 90 minutos, nem no prolongamento, o vencedor do encontro no Estádio Central de Jitomir foi encontrado a partir da marca dos onze metros, com os cinco primeiros elementos de cada equipa a concretizarem com sucesso os seus penáltis.



O médio Dmytro Kryskiv marcou o sexto para o Shakhtar e o centrocampista Oleksandr Karavaev falhou o do Dínamo Kiev, permitindo que a formação de Donetsk conquistasse a Taça ucraniana pela 15.ª vez, sendo a segunda consecutiva.



Um prémio para os comandados do técnico Marino Pusic, que, quando faltam duas jornadas para o final da Liga ucraniana já estão arredados da luta pelo título (estão no terceiro lugar com 58 pontos).