Shakhtar Donetsk, adversário do FC Porto, anuncia saída do treinador

"O FC Shakhtar oficializa a rescisão de contrato com o treinador Patrick van Leeuwen. A equipa técnica deixa o clube, juntamente com o treinador", refere o emblema ucraniano na sua página oficial, sem mais explicações.



O Shakhtar acrescenta apenas que Patrick van Leeuwen esteve à frente dos 'mineiros' desde julho de 2023, durante 12 jogos, entre campeonato, taça da Ucrânia e Liga dos Campeões.



Os campeões ucranianos seguem em terceiro lugar no campeonato, a dois pontos do líder Kryvbas, mas com menos um jogo disputado, estão nos quartos de final da Taça e têm uma vitória em duas jornadas na 'Champions'.



A equipa tem os mesmos três pontos do FC Porto, com ambas atrás do FC Barcelona, com seis, enquanto o Antuérpia é quarto, sem qualquer ponto.



No grupo H, os ucranianos perderam em casa com o FC Porto na primeira jornada (3-1) e venceram fora o Antuérpia na segunda (3-2), tendo novo encontro com os 'dragões' apenas na sexta e última jornada, em 13 de dezembro, no Porto.