Shakhtar Donetsk campeão da Ucrânia a três jornadas do fim





(Com Lusa)

A equipa, a jogar em Kropyvnytskyi, garantiu a vitória e o seu 17.º título de campeão, com golos de Kryskiv, aos 45+3 minutos, um ‘bis’ do brasileiro Isaque Silva, aos 55 e 61, e golo a fechar de Lassina Traore, aos 67.Ainda com três jornadas por disputar, num total de 30, o Shakhtar conta com 66 pontos, mais 11 do que o Polissya, e mais 12 do que o LNZ Cherkasy, enquanto o campeão de 2024/25, o Dínamo Kiev, é quarto, com 48.O triunfo de hoje permitiu também ao Shakhtar, que há muito tempo disputa os seus jogos fora da região de Donetsk, devido a conflitos com os separatistas russos e, depois, com a invasão da Rússia, igualar o rival Dínamo Kiev em títulos (17).O campeão ucraniano entra em 2026/27 na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.