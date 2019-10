Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, eliminado da Taça pelo Dinamo de Kiev

Em Kiev, Sergiy Sydorchuk adiantou o conjunto da casa, aos 22 minutos, com um grande pontapé de fora da área, mas o detentor do troféu chegou ao empate ‘fora de horas’, graças a Taras Stepanenko, aos 90+2, pouco depois de Volodymyr Shepelev ter sido expulso, deixando o Dinamo com 10 elementos.



No prolongamento, e já depois de o próprio Stepanenko também ter recebido ordem de expulsão, aos 94 minutos, o Dinamo de Kiev conseguiu chegar ao tento do triunfo, através de Denys Popov, aos 109.



O Shakhtar, vencedor das últimas quatro edições da Taça da Ucrânia, tinha cedido os primeiros pontos no campeonato no domingo, com um empate 0-0 frente ao Oleksandriya.