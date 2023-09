O Shakhtar Donetsk, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça da Ucrânia de futebol após vencer por 3-0 no terreno do Veres Rivne, atual penúltimo classificado do campeonato.

Após uma primeira parte sem golos, Kashchuk (65 minutos), Bondarenko (68) e Ocheretko (90+1) fizeram os golos do emblema de Donetsk, recordista da competição, com 13 conquistas, em igualdade com o Dinamo Kiev.



As duas últimas edições da Taça da Ucrânia não foram disputadas devido à invasão russa ao país.



O Shakhtar Donetsk é rival do FC Porto no Grupo H da 'Champions', juntamente com FC Barcelona e Antuérpia.