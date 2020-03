Shakhtar Donetsk sofre primeira derrota na Ucrânia em casa do penúltimo

O Shakhtar Donetsk, que na quinta-feira afastou o Benfica da Liga Europa de futebol, sofreu hoje a primeira derrota no campeonato da Ucrânia, por 1-0, em casa do Vorskla Poltava, penúltimo classificado.