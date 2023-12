Shakhtar vence na Ucrânia antes de discutir com FC Porto continuidade na "Champions"

Um autogolo do defesa brasileiro Júlio César, aos 14 minutos, abriu caminho ao triunfo do Shakhtar Donetsk na cidade ucraniana de Lviv, cabendo ao avançado Oleksandr Zubkov fechar a contagem, aos 69, depois de ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 50.



O campeão da Ucrânia manteve-se no quarto lugar da Liga, agora a três pontos do Dnipro-1, que hoje desalojou da liderança o Kryvbas (segundo classificado), apesar de ter empatado 1-1 com o Polessya (terceiro), mas tem menos dois jogos do que o comandante provisório.



O Shakhtar Donetsk defronta o FC Porto na quarta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da sexta e última ronda do Grupo H da 'Champions', no qual as duas equipas estão empatadas, a três pontos do líder FC Barcelona (já apurado para os 'oitavos'), com vantagem para os portuenses no confronto direto.