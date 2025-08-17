Shamrock Rovers nos `quartos` da Taça da Irlanda antes de visitar Santa Clara
O Shamrock Rovers avançou hoje para os quartos de final da Taça da Irlanda de futebol, ao bater o ‘secundário’ Longford (2-1), antes de visitar quinta-feira o Santa Clara, na primeira mão do play-off da Liga Conferência.
O líder do campeonato irlandês entrou a vencer com um tento de McGovern, aos oito minutos, mas Ugbesia empatou a contenda, aos 25, e só um penálti, convertido por Burke, aos 84, fez avançar o Shamrock ante um adversário do segundo escalão.
Na quinta-feira, visitam o Santa Clara, na primeira mão do play-off da Liga Conferência, após terem eliminado, em fases anteriores, o St. Joseph’s (segunda) e o Ballkani (terceira).
