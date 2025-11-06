Shao Jiayi é o novo selecionador de futebol da China

O organismo refere que para a escolha de Shao Jiayi, de 45 anos, num processo que incluiu “vários candidatos chineses e estrangeiros”, foi tido em conta “a experiência e as lições aprendidas com a nomeação de outros treinadores da seleção nacional”



Em junho, a Federação Chinesa de Futebol (CFA) despediu o croata Branko Ivankovic, que tinha sido contratado em fevereiro de 2024 depois de ter levado o Irão ao Mundial de 2006 e também pela sua experiência na conquista de títulos na China com o Shandong Luneng.



O despedimento de Branko Ivankovic surgiu na sequência da eliminação da China do Mundial de futebol de 2026, a decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, e alargado a 48 seleções, após a derrota por 1-0 com a Indonésia.



A eliminação constituiu um revés para o futebol chinês, que não regressa a um Mundial desde a sua única participação em 2002, na Coreia do Sul e Japão, sendo que, na altura, o então médio Shao Jiayi foi um dos destaques dessa seleção.



O seu desempenho no Mundial chamou a atenção dos clubes ocidentais, e Shao acabou por assinar pelo 1860 Munique, da Bundesliga, nessa mesma temporada, onde permaneceu até 2006.



Shao continuou depois a sua carreira na Alemanha, jogando no Energie Cottbus (2006-2011) e no Duisburg (2011), antes de regressar ao clube da sua infância, o Beijing Guoan, e retirar-se em 2015 como uma lenda.



Posteriormente, trabalhou com as seleções jovens da China, chegando ao cargo de treinador adjunto antes de assumir o comando do Qingdao West Coast, a sua primeira experiência como treinador principal.



Deixa a equipa na nona posição da Superliga chinesa, depois de registar nove vitórias, dez empates e dez derrotas esta temporada.

