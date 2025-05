Sheffield melhorou a técnica do futebol

O passe, o ato de pontapear a bola para um colega de equipa, é uma atividade fundamental e comum no futebol tal como é conhecido atualmente, no século XXI.

No entanto, o desenvolvimento desta técnica não foi investigado em detalhe, noticiou na terça-feira a agência Europa Press, que cita o estudo.

"O novo artigo de investigação demonstrou, sem sombra de dúvida, que o passe no futebol se desenvolveu e evoluiu inicialmente em Sheffield, e não na Escócia, como se acreditava amplamente", realçou John Wilson, da Escola de Gestão da Universidade de Sheffield, que liderou a investigação.

Em meados do século XIX, o futebol era frequentemente jogado em grupo, com jogadores individuais a driblar a bola, mas esta estratégia revelou-se ineficaz em comparação com o jogo combinado com jogadores posicionados transversalmente no campo.

Há relatos de jogos de passe na década de 1860 em Sheffield, e este desenvolvimento tático estava inter-relacionado com a evolução das leis do jogo.

Os passes para a frente e jogadas para a frente, por vezes com bolas longas, eram incentivados, assim como os cabeceamentos.

Embora as táticas de passe nem sempre tenham sido bem-sucedidas, o início do futebol moderno de passe e posse de bola ocorreu em Sheffield, que foi posteriormente aperfeiçoado por professores escoceses que chegaram da Escócia.

O passe é agora utilizado por todas as equipas e tornou-se uma forma de arte "em clubes como o Barcelona, o Manchester City e a seleção espanhola", sublinharam os autores do estudo, proporcionando um elo evolutivo direto "com as táticas de paixão e posse de bola desenvolvidas em Sheffield, a primeira cultura futebolística do mundo".