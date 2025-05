Sheffield United no caminho da Premier League

No Bramall Lane, o galês Kieffer Moore (minuto 41), o neerlandês Gustavo Hamer (52) e Callum O’Hare (83) deram nova vitória aos "blades", que repetiram o êxito obtido fora na quinta-feira e impuseram-se por seis golos sem resposta nas duas mãos da eliminatória.



O Sheffield United, terceiro colocado do segundo escalão inglês, com 90 pontos, a 10 de Leeds e Burnley, ambos já promovidos diretamente, deixou pelo caminho o Bristol, sexto, assegurando a presença na final dos play-offs, agendada para 24 de maio, em Wembley.



A outra vaga está a ser discutida entre Coventry e Sunderland, que se reencontrarão esta terça-feira, com vantagem por 2-1 dos "black cats", quartos, sobre os "sky blues", quintos.



O Sheffield United, campeão inglês em 1897/98, procura o regresso imediato à Premier League, um ano depois de ter descido na 20.ª e derradeira posição, enquanto o Bristol, ausente da elite desde 1979/80, vai permanecer por mais uma época no Championship.