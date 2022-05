Silas no AEL Limassol

“O AEL informa ter iniciado colaboração com o treinador Silas. O acordo com o novo treinador é por dois anos, até maio de 2024”, comunicou o clube cipriota, acrescentando que o técnico contará com quatro adjuntos, também portugueses.



Silas, que treinou Belenenses, depois como Belenenses SAD, Sporting e Famalicão, estava fora dos ‘bancos’ desde março de 2021, quando deixou o comando técnico dos famalicenses.



A ida para o AEL Limassol é a primeira experiência no estrangeiro enquanto treinador, depois de ter sido jogador do clube, em 2010/11 e 2011/12, embora no Chipre tenha também alinhado pelo AEP e pelo Ethnikos Achnas.



“Estou muito feliz, também o fui aqui como jogador. Tive a felicidade de ser campeão, então, estar aqui como treinador e ter a possibilidade de colocar o AEL novamente na posição a que pertence, é muito importante”, disse Silas.



Numa pequena entrevista aos canais do clube, o técnico disse também que parece “destino” treinar equipas em que jogou, depois de ter estado no Sporting, no qual foi jogador da formação, e no Belenenses.



“Podemos esperar uma equipa semelhante ao que fui como jogador, corajosa, uma equipa sem medo de ter bola, sem medo de arriscar para vencer os jogos, é o que queremos construir aqui, uma equipa corajosa e com vontade de vencer”, referiu ainda Silas.