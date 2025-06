Simone Inzaghi deixou de ser treinador do Inter Milão

“Os caminhos do clube e de Simone Inzaghi separaram-se. Esta foi uma decisão tomada de comum acordo numa reunião realizada há alguns minutos”, informam os vice-campeões italianos, em comunicado.



O técnico de 49 anos deixa o clube após quatro épocas, com os ‘nerazzurri’ a enaltecerem que o percurso de Inzaghi será lembrado por “adeptos, jogadores, dirigentes e funcionários como sendo caracterizado por uma grande paixão, acompanhada de profissionalismo e dedicação”.



“Seis troféus – um ‘scudetto’, duas Taças de Itália e três Supertaças – são o palmarés alcançado em quatro temporadas, que devolveram o clube ao pináculo do futebol italiano e europeu”, destacam os milaneses.



A saída do treinador italiano acontece três dias depois de o Inter Milão ter perdido, por 5-0, a final da Liga dos Campeões frente ao Paris-Saint Germain, repetindo o desaire (1-0) sofrido diante do Manchester City em 2022/23.



“Inzaghi é um dos treinadores principais com mais jogos na história dos 'nerazzurri', a par de nomes ilustres: Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Como os outros, neste grupo restrito, Inzaghi contribuiu significativamente para aumentar o palmarés do Inter e será para sempre lembrado como o treinador que nos guiou à conquista da ‘Segunda Estrela’”, salientam, numa alusão ao 20.º título italiano, conquistado em 2023/24.