Simone Inzaghi renova com o Inter Milão

O antigo futebolista, que se encontra no "nerazzurri" desde junho de 2021, prolongou o contrato por mais duas épocas.



“O Inter Milão tem a satisfação de comunicar ter prolongado contrato com Simone Inzaghi, que se manterá como treinador principal até 2025”, refere a breve nota do emblema de Milão.



Inzaghi, de 47 anos, levou na última época o clube à final da Liga dos Campeões, na qual perdeu com o Manchester City (1-0), que se sagrou campeão europeu pela primeira vez.



Nos quartos de final, os italianos eliminaram o Benfica, com uma vitória por 2-0 no Estádio da Luz e um empate a 3-3 em San Siro.



Esta época, Inter Milão e Benfica voltam a encontrar-se na "Champions", mas na fase de grupos, numa poule que conta ainda com os austríacos do Salzburgo e os espanhóis da Real Sociedad.



Os jogos entre Inter e Benfica estão agendados para 3 de outubro, em Milão, e 29 de novembro, em Lisboa.