Sindicato austríaco de Futebolistas Profissionais junta-se à ofensiva legal contra a FIFA

A decisão da VdF surge após a adesão de outros sindicatos europeus, como o francês UNFP, o holandês VVCS e o belga United Athletes, reforçando a mobilização em torno do processo. A ação, liderada pela fundação holandesa Justice for Players (JfP), baseia-se na decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no caso Lassana Diarra (outubro de 2024), que considerou ilegais certas regras da FIFA responsáveis por deflação salarial.

Segundo um estudo da consultora Compass Lexecon, os jogadores afetados terão perdido, em média, cerca de oito por cento dos seus rendimentos ao longo da carreira devido às restrições impostas pelas normas da FIFA. Além da compensação financeira, a ação pretende promover reformas na governação do futebol, garantindo aos sindicatos poder de co-decisão sobre condições laborais.





“Apoiar esta ação é uma decisão óbvia: é nosso dever ajudar jogadores e ex-jogadores a obter compensação justa e lutar por reformas estruturais”, afirmou Gernot Baumgartner, presidente da VdF. Já Lucia Melcherts, presidente da JfP, destacou que esta adesão “marca um passo importante para assegurar que os direitos dos futebolistas sejam respeitados à luz da lei europeia”.





Estima-se que cerca de 100 mil jogadores profissionais, homens e mulheres, possam aderir à ação. A inscrição é gratuita e anónima através do site www.justiceforplayers.com.





O processo é conduzido pelo escritório Finch Dispute Resolution, especializado em ações coletivas, com apoio jurídico da Dupont-Hissel, e financiado pela Deminor, garantindo que os jogadores não assumam custos ou riscos financeiros.