Sivasspor conquista primeiro título da história

O senegalês Papa Moussa Konaté foi o herói do conjunto de Sivas, ao marcar o golo do triunfo dos comandados de Riza Calimbay, já na segunda parte do tempo extra, aos 113 minutos, depois de ter entrado aos 111.O Kayserispor marcou primeiro e chegou ao intervalo na frente, com um tento de Ramazan Civelek, aos 33 minutos, mas, na segunda parte, o gabonês Aaron Appidangoye restabeleceu a igualdade, aos 60, e levou o jogo para prolongamento.Logo aos 95 minutos, o Sivasspor completou a reviravolta, com um golo do marfinense Max Gradel, mas, no início da segunda metade do tempo extra, aos 107, Ilhan Parlak apontou o segundo do Kayserispor, que tinha vencido a prova em 2008.