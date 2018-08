Slavko Vincic arbitra o jogo Fenerbahçe-Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Ago, 2018, 10:02 / atualizado em 13 Ago, 2018, 10:02 | Futebol Internacional

Vincic, de 38 anos, faz o jogo 59 como juiz de campo internacional.



O árbitro esloveno faz a sua estreia em jogos do Benfica. A época passada apitou o FC Porto na vitória, por 3-0, no principado do Mónaco.



O Fenerbaçhe venceu em casa o Bursaspor por 2-1 na ronda inaugural da Liga turca. Os golos do “Farol de Istambul” foram marcados por Guiliano e Souza ex-jogador do FC Porto. O “Fener” é uma das oito equipas com três pontos na tabela classificativa.

Macedónio na “Pedreira”

Para o Sp. Braga-Zorya da Liga Europa, na próxima quinta-feira às 20h30 arbitra o macedónio Aleksander Staverev, de 41 anos.



Este árbitro vai para o 81.º jogo internacional na sua carreira. Na última época cruzou-se com uma outra equipa minhota na fase de grupos, no Konyaspor- 2 Vitória SC-1.



No fim de semana o Zorya venceu por 1-0 no terreno do Karpaty Lviv. Golo de Káratin. Está no 5.º lugar do campeonato polaco a cinco pontos do lider Oleksandria.