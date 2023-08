Slimani é reforço dos brasileiros do Coritiba

”, disse o dianteiro no vídeo divulgado pelo clube.Slimani, de 35 anos, chegou ao Sporting em 2013/14 proveniente do Belouizdad, da Argélia, e afirmou-se nos "leões", transferindo depois para o Leicester, em 2016/17.Em Inglaterra, o avançado não conseguiu atingir o mesmo nível e acabou por passar por vários clubes por empréstimo, transferindo-se depois para os franceses do Lyon.Em janeiro de 2022, Slimani acabou por regressar ao Sporting e disputou 12 jogos, com quatro golos marcados, mas saiu no final da época, tendo alinhado depois no Brest e no Anderlecht, prosseguindo agora a carreira no campeonato brasileiro.