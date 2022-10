Sobe para 131 número de mortos em estádio na Indonésia

O vice-governador da província, Emil Dardak, onde ocorreu a tragédia, disse, numa mensagem publicada na rede social Twitter, que seis vítimas mortais foram retiradas do local diretamente pelas famílias e, por conseguinte, não constavam do registo oficial.A tragédia, a pior da história do futebol do país e uma das mais mortíferas do mundo, ocorreu no sábado à noite quando milhares de adeptos de Arema invadiram o campo no estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, na sequência da derrota da equipa da casa.Os adeptos entraram em confrontos com a polícia, que respondeu violentamente e disparou gás lacrimogéneo para as bancadas, fazendo com que os adeptos fugissem em massa em direção aos portões do estádio.Muitas das saídas foram bloqueadas. Muitos morreram por asfixia, traumatismo ou esmagados, de acordo com fontes e testemunhas hospitalares.As autoridades, que suspenderam dez polícias e estão a investigar mais de 20 outros agentes, abriram um inquérito interno para analisar as ações das forças de segurança e garantiram que a lei será aplicada "contra qualquer pessoa considerada culpada".Entretanto, a federação de futebol indonésia irradiou “para toda a vida” dois dirigentes do Arema FC, enquanto o presidente, Gilang Widya Pramana, garantiu que o clube “vai compensar financeiramente as famílias das vítimas e dos feridos”.