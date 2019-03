Sobrevivente de queda de avião morreu de ataque cardíaco

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Mar, 2019, 08:05 / atualizado em 27 Mar, 2019, 09:28 | Futebol Internacional

“Desejamos, de todo o coração, que a família tenha força para enfrentar mais um momento tão difícil e esta perda irreparável. Os sentimentos e as orações de todos os chapecoenses, torcedores e ouvintes, estão com vocês”, escreveu o clube brasileiro na sua conta oficial da rede social Twitter.





“Durante a sua brilhante carreira, Rafael narrou, de forma excepcional, a história da Chapecoense. Tornou-se um símbolo da reconstrução do clube e, nas páginas verde e brancas desta instituição”, acrescentou a Chapecoense, anunciando ainda que já pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) “o adiamento da partida contra o Criciúma, marcada para as 19h15 desta quarta-feira (…) entendendo que não há clima para a realização da partida”.Henzel foi um dos seis sobreviventes da tragédia que ocorreu em 28 de novembro de 2016, quando a equipa brasileira viajava para Medellín, onde iria defrontar os colombianos do Atlético Nacional na final da Taça Sul-Americana, quando o voo 2933 da companhia privada LaMia se despenhou já perto do aeroporto.A falta de combustível foi a causa da queda do avião, do qual sobreviveram seis dos 77 ocupantes, três jogadores, dois tripulantes e um jornalista (Rafael Henzel).