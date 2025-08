Son é o mais caro de sempre nos EUA

“Estou incrivelmente orgulhoso por ingressar no Los Angeles FC, um clube com grandes ambições, que está situado numa das cidades desportivamente mais icónicas do mundo. Los Angeles tem uma história tão rica de campeões e estou cá para ajudar a escrever o próximo capítulo. Estou animado com este novo desafio na MLS. Vim para levantar troféus e dar tudo por este clube, esta cidade e os seus torcedores. Mal posso esperar para começar”, reconheceu o avançado, em declarações citadas pelo emblema da Califórnia.



Heung-min Son, de 33 anos, assinou por duas épocas, até 2027, com outras duas de opção, deixando para trás uma década no Tottenham, pelo qual conquistou a edição 2024/25 da Liga Europa diante do Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, desfazendo um interregno de 17 anos sem troféus por parte dos londrinos.



Entre 2015 e 2025, o extremo contabilizou 173 golos e 101 assistências em 454 jogos, tornando-se o primeiro asiático a vencer o prémio de melhor marcador da Premier League, em 2021/22, já depois de representar os alemães do Hamburgo e do Bayer Leverkusen.



“Trazer Heung-min Son para o Los Angeles FC e para a nossa cidade era um sonho há vários anos. Somos grandes admiradores dele como jogador e como pessoa. A sua contratação é uma declaração do nosso compromisso com a excelência em campo e da ambição em continuar a construir a reputação de um clube de classe mundial no futebol mundial”, explicou um dos cofundadores e proprietários do clube, Bennett Rosenthal.



Capitão da seleção da Coreia do Sul, pela qual soma 134 internacionalizações e 41 golos, tendo competido nas fases finais de três Mundiais e quatro Taças Asiáticas, Heung-min Son vai reencontrar o guarda-redes Hugo Lloris, com quem partilhou balneário no Tottenham e foi finalista vencido da Liga dos Campeões em 2018/19, frente ao Liverpool.



Criado em outubro de 2014, o Los Angeles FC conquistou um campeonato (2022) e uma Taça dos Estados Unidos (2024), seguindo no sexto lugar da Conferência Oeste da MLS, de acesso aos play-offs, com 36 pontos, a 10 do líder isolado San Diego e com três jogos em atraso.



Heung-min Son despediu-se do Tottenham no domingo, ao alinhar de início no empate com o Newcastle (1-1), em Seul, num jogo de preparação da equipa do recém-chegado médio português João Palhinha, sendo ovacionado aquando da saída, aos 65 minutos.



Ao custar 22 ME ao Los Angeles FC, impôs a contratação mais cara de sempre na MLS, ultrapassando o também dianteiro costa-marfinense Emmanuel Latte Lath, que chegou ao Atlanta United por 21,25 ME em fevereiro, oriundo do Middlesbrough, do segundo escalão inglês.