Sorloth lidera Atlético na vitória sobre o Espanyol, com reviravolta

Sorloth, que não marcava há cinco jogos, galvanizou a equipa madrilena, que começou a perder logo aos seis, mas teve capacidade para fazer a 'remontada'.



O resultado permite ao Atlético igualar o terceiro do campeonato, o Villarreal, com 48 pontos. A formação do 'submarino amarelo' só joga no domingo, na receção ao Valência, em dérbi regional.



Hoje, no Metropolitano, Jofre adiantou os visitantes aos seis minutos, a passe de Tyrhys Dolan.



A boa reação 'colchonera' começou a dar frutos aos 21 minutos, com o primeiro dos golos de Sorloth. O internacional norueguês ainda viria a fazer o que era então o 4-1, aos 72 minutos, já depois de ter enviado uma bola ao poste, aos 69.



Pelo meio, marcaram Giuliano Simeone, aos 49, e Ademola Lookman, aos 58.



Na justa vitória dos madrilenos ainda houve tempo para Esposito reduzir para 4-2, aos 80 minutos.

