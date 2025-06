Soualiho Meité contratado pelo PAOK Salónica ao Benfica em definitivo

Contratado no verão de 2021 aos italianos do Torino, o médio fez 27 jogos na época de estreia pelos ‘encarnados’, antes de ser cedido aos também transalpinos da Cremonese, em 2022/23, e ao PAOK Salónica, com um golo em 54 partidas nas últimas duas temporadas.



Soualiho Meité, de 31 anos, sagrou-se campeão grego em 2023/24 e estava vinculado ao Benfica por mais uma época, até 2026, despedindo-se sem troféus conquistados na Luz.



Antes de chegar às ‘águias’, que investiram seis milhões de euros (ME) na sua aquisição, o internacional sub-20 francês jogou por Auxerre, Lille, Mónaco e Bordéus, representando ainda os belgas do Zulte Waregem e os italianos do AC Milan, por empréstimo do Torino.



RTF // VR