Sp. Braga fecha grupo da `Champions` feminina com goleada ao Rigas FS

Lusa Comentários 13 Ago, 2019, 18:06 / atualizado em 13 Ago, 2019, 18:08 | Futebol Internacional

Em Riga, as campeãs nacionais chegaram ao intervalo a vencer por claros 4-0, com golos de Bárbara Azevedo (dois minutos), Francisca Cardoso (11), Vanessa Marques (19) e Dolores Silva (24).



No segundo tempo, as minhotas dilataram a vantagem por Laura Luís (55 minutos) e Shade Pratt (61), antes de Francisca Cardoso (70) e Vanessa Marques (75) bisarem.



Depois de baterem Sturm Graz e Apollon Limassol, as 'arsenalistas', que na jornada anterior já tinham garantido o primeiro lugar do grupo e consequente qualificação para os 16 avos, somaram a terceira vitória no mesmo número de jogos no grupo 7, concluindo a primeira fase com nove pontos.



Na primeira participação na Liga dos Campeões, o Sporting de Braga conseguiu uma inédita qualificação para os 16 avos de final, sendo que, até hoje, apenas um emblema luso tinha alcançado aquela fase.



Em 2014/15, o então campeão nacional Atlético Ouriense chegou aos '16 avos', acabando por ser eliminado pelas dinamarquesas do Fortuna Hjorring.