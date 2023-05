Spalletti confirma saída do Nápoles e ano sabático em 2023/24

"Preciso de descansar porque me sinto um pouco cansado, preciso de ficar um pouco para trás", afirmou o técnico, de 64 anos, enquanto recebia um prémio no Centro Técnico Nacional de Coverciano, em Florença.



O presidente e proprietário do clube, Aurélio De Laurentiis, já tinha anunciado no domingo que Spalletti tinha pedido um ano sabático, declaração com a qual este foi confrontado pelos jornalistas.



"Não sei se se pode chamar de ano sabático, o que eu lhe disse foi que vou parar na próxima temporada, que não irei treinar o Nápoles ou qualquer outra equipa", explicou Spalletti.



O técnico conduziu o Nápoles ao terceiro 'scudetto' da sua história, depois dos dois que o clube conquistou na 'era Maradona', em 1987 e 1990.



Spalletti vai comandar pela última o Nápoles, clube ao qual chegou no Verão de 2021, no domingo, na 38.ª e última jornada da Serie A, frente à já despromovida Sampdoria, em Génova.



Antes de chegar ao Nápoles, Spalletti orientou clubes como Inter Milão, Roma, Zenit São Petersburgo, Udinese, Ancona, Veneza, Sampdoria e Empoli.



Do seu historial constam, além do título de campeão italiano de 2022/23, os títulos russos, em 2010 e 2011/12, uma Taça da Rússia e uma Supertaça russa, uma Taça de Itália e uma Supertaça italiana, estes dois últimos troféus no comando técnico da Roma.