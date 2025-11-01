Futebol Internacional
Spalletti estreia-se com vitória na Juventus antes de receção ao Sporting
O treinador Luciano Spalletti estreou-se hoje com uma vitória ao serviço da Juventus, ao bater fora a Cremonese, por 2-1, na 10.ª jornada da Liga italiana de futebol, três dias antes da receção ao Sporting, na Liga dos Campeões.
Apresentado na quinta-feira como treinador da ‘vecchia signora’, Spalletti estreou-se da melhor forma, com um triunfo em Cremona, no qual lançou os portugueses Francisco Conceição e João Mário na segunda parte.
Logo aos dois minutos, o sérvio Filip Kostic colocou a equipa de Turim em vantagem, com Andrea Cambiaso a fazer o 2-0, aos 68, antes de o veterano inglês Jamie Vardy reduzir para a equipa da casa, aos 83.
Com a segunda vitória desde a saída de Igor Tudor – a primeira foi conseguida pelo interino Massimo Brambilla –, a Juventus subiu ao quinto lugar, com 18 pontos, a quatro do líder provisório Nápoles, enquanto a Cremonese interrompeu uma série de três jogos sem perder e é nona, com 14.
Na quarta jornada da fase de Liga dos Campeões, a Juventus recebe na terça-feira o Sporting, em busca da primeira vitória, somando apenas dois pontos, menos quatro do que os bicampeões portugueses.
