Sporar troca Sporting pelo Panathinaikos

Sporar, de 28 anos, chegou ao Sporting a meio da temporada de 2019/20, depois de ter estado em destaque como goleador do Slovan Bratislava, mas acabou por nunca se impor na equipa principal dos "leões", tendo somado empréstimos ao Sporting de Braga e Middlesbrough, de Inglaterra.



De acordo com o Panathinaikos, que tenta recuperar a hegemonia perdida na última década para o Olympiacos na Grécia, o avançado internacional esloveno assinou um contrato até junho de 2026, abandonando assim definitivamente o Sporting.



Segundo a imprensa helénica, o emblema de Atenas terá que pagar 3,5 milhões de euros ao Sporting pela contratação de Sporar, que antes de rumar a Alvalade já tinha passado pelo futebol suíço, no Basileia, e pelo alemão, com o Arminia Bielefeld.



“Esteja onde estiver, sentirei sempre o Sporting como a minha família. Obrigado sportinguistas pelo apoio que me deram em todos os momentos, nunca vos esquecerei. Sporting, este é o dia em que os nossos caminhos seguem rumos diferentes, mas continuarei como um 'leão'”, escreveu Sporar na sua página oficial na rede social Instagram.



O avançado abandona o Sporting com 11 golos marcados em 38 jogos pelo emblema lisboeta.