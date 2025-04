Sport Recife, de Pepa, campeão pernambucano

O avançado Mascote restabeleceu a igualdade, aos 37 minutos, e foi já em superioridade numérica, devido à expulsão do médio internacional português Sérgio Oliveira, aos 69, que os visitantes chegaram à vitória, por intermédio do avançado Fernandinho, aos 73, empatando a final.No desempate por grandes penalidades, o Sport Recife acertou todas as tentativas, enquanto o Retrô falhou duas, permitindo à equipa treinada por Pepa sagrar-se tricampeã pernambucana e reforçar o estatuto de recordista de títulos, com 45 troféus conquistados.