Sporting-Ajax e FC Porto-Liverpool na UEFA Youth League

O Sporting chegou a esta fase de competição diretamente, depois de vencer o seu grupo, enquanto o FC Porto foi segundo, atrás do Atlético de Madrid, e por isso obrigado a um "play-off" de acesso aos oitavos, no qual venceu fora o Panathinaikos (1-0).Nos "oitavos", numa eliminatória a uma única mão, a disputar entre 28 de fevereiro e 1 de março, o sorteio determinou que o Sporting jogará em casa com o Ajax, semifinalista em 2019/20, enquanto o FC Porto, que foi campeão em 2018/19, viajará até Inglaterra, para defrontar o Liverpool.O sorteio desta segunda-feira, que alinhou ainda os programas dos quartos de final e meias-finais, determinou que será impossível uma final entre FC Porto e Sporting, caso vencessem os respetivos jogos, já que as duas equipas podem encontrar-se logo nos "quartos".Em caso de vitória nos oitavos de final, "leões" e "dragões" têm encontro na eliminatória seguinte, a 14 ou 15 de março, e com o Sporting a ter o fator casa.Na UEFA Youth League de 2022/23, o campeão em título, o Benfica, foi eliminado ainda na fase de grupos, ao terminar em terceiro, atrás de Paris Saint-Germain e Juventus, esta, entretanto, também eliminada no "play-off".Na competição, o FC Porto foi campeão em 2018/19 e o Benfica em 2021/22, com as "águias" a terem ainda três finais perdidas, em 2013/14, na estreia da prova, com o FC Barcelona (3-0), em 2016/17 com o Salzburgo (2-1) e em 2019/20 com o Real Madrid (3-2).