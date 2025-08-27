Sporting Braga vence islandesas na qualificação para a Champions feminina

As 'guerreiras do Minho' estão no Grupo 3 da segunda ronda de qualificação, sediado em Milão, juntamente com o Inter Milão, de Itália, o Brann, da Noruega e o Valur, da Islândia.



Hoje, jogaram-se as meias-finais do mini-torneio e em 30 de agosto disputa-se a final, com o vencedor a avançar para a ronda seguinte, enquanto o finalista vencido e o terceiro classificado seguem para a Europa Cup.



Na final, o Sporting de Braga defrontará o Brann, que mais cedo derrotou o Inter, por 2-1.



A equipa minhota, treinada por Martin Walz, terceira classificada no último campeonato nacional, encontrará na fase seguinte, caso vença no domingo, os vencedores de três outros mini-torneios agora disputados, na segunda ronda, e ainda Sporting, Real Madrid, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, Paris FC e Hacken.



No centro de formação Giacinto Facchetti, as arsenalistas foram amplamente superiores e já venciam por 2-0 ao intervalo, com os golos de Gudrún Arnardóttir aos seis minutos e Leah Lewis, aos 39.



Na segunda parte, Jordyn Rhodes ainda reduziu, aos 72 minutos, antes de Zoï van de Ven fechar o marcador, de grande penalidade, fazendo o 3-1 aos 90+1.

