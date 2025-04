Sporting da Cruz suspende equipa de sub-17 após violência na Porto Cup

No jogo de atribuição do 15.º lugar da competição juvenil, organizada pela O-Sports, entre o Sporting da Cruz e os suíços do Meyrin FC, ocorreram agressões entre jogadores e adeptos, cujas imagens divulgadas nas redes sociais e comunicação social foram remetidas para o Ministério Público (MP) pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), por estar “em causa ilícito criminal de natureza pública”.



Já depois de conhecida esta ação por parte da APCVD, a direção do Sporting da Cruz reuniu, com caráter de urgência, tendo decidido "suspender de imediato toda a atividade das equipas sub-17" e desencadear “um inquérito de averiguação dos factos ocorridos, com vista à instauração de processos disciplinares aos elementos envolvidos”.



Na sequência, o clube comunicou esta decisão à Associação de Futebol do Porto, tendo procedido, após a visualização das referidas imagens, à "anulação das inscrições destas equipas, que não realizarão mais qualquer jogo na presente época desportiva".



"Nessa análise, identificámos comportamentos de alguns atletas e algumas pessoas do público que nos envergonham, que condenamos de uma forma veemente e que jamais poderemos tolerar", lê-se no comunicado do emblema portuense.



Apesar de o jogo ter sido disputado no seu recinto, no Campo Municipal do Outeiro, o clube “informa que nada teve a ver com a organização do referido torneio, nem com as condições de segurança que a entidade organizadora entendeu disponibilizar”.



“Somos uma instituição centenária, assente no voluntariado, que nos orgulhamos do nosso passado, e do trabalho que realizamos ao criar condições para proporcionar a prática desportiva. Para nós o objetivo principal é formar pessoas, a educação e o respeito para com os adversários são obrigatórios para fazer parte das nossas equipas e poder ostentar no peito o emblema do nosso clube”, conclui o clube.



Segundo o jornal Correio da Manhã, não foi solicitado policiamento para o evento e quando a Polícia de Segurança Pública (PSP) chegou ao local os agressores já não se encontravam no recinto desportivo, acrescentando que dois jogadores dos suíços do Meyrin FC ficaram feridos, tendo ambos recebido assistência médica.