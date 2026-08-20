Sporting de Braga bate Áustria Viena e aproxima-se da fase de liga

O espanhol Pau Víctor, de penálti, aos 25 minutos, antes de falhar outro castigo máximo, aos 84, e Diego Rodrigues, aos 88, selaram o triunfo do ‘onze’ de Carlos Vicens, que joga a segunda mão na Áustria, na próxima quinta-feira.



A formação ‘arsenalista’ procura a primeira presença na fase de liga da terceira competição da UEFA, repetindo o feito único do Vitória de Guimarães (2024/25).