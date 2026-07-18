Sporting de Braga consente empate ao cair do pano frente ao Celta de Vigo

Em jogo de baixa intensidade, com três golos apontados através de cantos, os espanhóis adiantaram-se por Hugo González, aos 32 minutos, e fecharam o resultado por Carlos Domínguez, aos 90+3, após os bracarenses terem conseguido dar a volta por Vítor Carvalho, aos 45+3, e Jónatas Noro, aos 66.



No Estádio Municipal de Braga, a equipa bracarense, que se apresentou com os reforços Sergio Barcia e Gabriel Silva de início, teve algumas dificuldades em impor o seu jogo e chegar à baliza contrária.



Aos 32 minutos, Hugo González desferiu um forte remate cruzado a partir da direita, perante a passividade da defensiva do Sporting de Braga, com a bola ainda a bater violentamente no poste antes de entrar nas redes defendidas por Lucas Hornicek.



Os minhotos reagiram, com uma posse de bola mais agressiva na procura de situações de perigo, e Ricardo Horta ficou muito perto de marcar, não fosse a excelente intervenção do guarda-redes Radu, aos 45+2.



Porém, logo no minuto seguinte, Vítor Carvalho atirou a contar, de cabeça, ao surgir ao segundo poste, a partir de um pontapé de canto, cobrado exemplarmente por Victor Gómez.



Combatendo alguma desinspiração no jogo corrido, o Sporting de Braga consumou a reviravolta novamente através de um canto, desta feita com Jónatas Noro, jovem central da formação do Sporting de Braga, a elevar-se perante todos os seus opositores e a cabecear para o fundo das redes.



Contudo, os 'arsenalistas' permitiram ao Celta de Vigo um domínio que se intensificou nos últimos minutos, com algumas aproximações perigosas, o que resultou na igualdade mesmo a fechar a partida.



A turma do espanhol Carlos Vicens provaria do próprio veneno, ao sofrer o empate também numa situação de canto, com um forte cabeceamento de Carlos Domínguez, aos 90+2, pouco antes do apito final.



Jogo no Estádio Municipal de Braga.



Sporting de Braga - Celta de Vigo, 2-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Hugo González, 32 minutos.



1-1, Vítor Carvalho, 45+3.



2-1, Jónatas Noro, 66.



2-2, Carlos Domínguez, 90+2.



Equipas:



- Sporting de Braga: Lucas Hornicek, Sergio Barcia, Vítor Carvalho, Bright Arrey-Mbi, Gabriel Silva, Victor Gómez, Gorby, Tiknaz, João Moutinho, Ricardo Horta e Pau Victor.



(Jogaram ainda: Bernardo Fontes, Leonardo Lelo, Diogo Travassos, Fran Navarro, Denis Huseinbasic, Adrian Barisic, Diego Rodrigues, Gabri Martínez, Luisinho, Mario Dorgeles, Jónatas Noro, Adrian Bajrami e Tiago Sá).



Treinador: Carlos Vicens.



- Celta de Vigo: Radu, Álvaro Núñez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javier Rueda, Febas, Hugo Burcio, Galán, Hugo González, Ferrán Jutglà e Williot Swedberg.



(Jogaram ainda: Coke, Jones El-Abdellaoui, Hugo Álvarez, Sergio Carreira, Carlos Domínguez, Samuah, Joel, Matías Vecino, Ángel Arcos, Javi Rodríguez, Óscar Marcos, Iago Aspas e Miguel Román).



Treinador: Claudio Giráldez.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: sem admoestações.



Assistência: 11.368 espetadores.