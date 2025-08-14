Sporting de Braga continua na Liga Europa

Depois da vitória por 2-1 na primeira mão, na Roménia, o Sporting de Braga confirmou de forma confortável, com dois golos do médio uruguaio. aos 19 minutos, de grande penalidade, e aos 45+4, o acesso à última etapa antes da fase de grupos, na qual vai defrontar o Lincoln, de Gibraltar.



O Sporting de Braga entrou bem em jogo e Lagerbielke causou algum perigo em duas situações (seis e nove minutos), mas a toada foi ficando mais morna, com o Cluj a sentir muitas dificuldades em ligar o seu jogo ofensivo.



Aos 19 minutos, a equipa da casa colocou-se na frente do marcador, com Zalazar a converter uma grande penalidade que puniu uma falta sobre o próprio.



Um bom remate de Alin Fica de fora da área, que obrigou a excelente defesa de Hornicek (43 minutos), foi o melhor lance do Cluj em todo o jogo, muito pouco para quem precisava de vencer para seguir em frente.



Os minhotos voltaram a carregar na parte final da primeira parte e, depois de avisos de Ricardo Horta (45+1 minutos) e Dorgeles (45+2), chegaram mesmo ao segundo golo, novamente por Zalazar, em cima do intervalo (45+4).



O internacional uruguaio fez o lançamento lateral na esquerda e foi fletindo no terreno à medida que Ricardo Horta e João Moutinho urdiam a assistência: quando a bola voltou a Zalazar, este desferiu um belo remate em arco já dentro da área.



Já na segunda parte, Zalazar, sempre ele, servido por Dorgeles, rematou para grande defesa de Otto Hindrich (60 minutos) e, logo a seguir, Carlos Vicens fez dupla substituição, lançando Vítor Carvalho e Gabri Martínez (estreia esta época).



O Cluj não conseguia entrar no último reduto dos minhotos e o Sporting de Braga foi gerindo o encontro até ao final sem sobressaltos, mas também sem criar mais oportunidades flagrantes para marcar.