Sporting de Braga defende vantagem frente ao Zeleznicar Pancevo

Em 22 de julho, os bracarenses triunfaram em Pancevo, por 1-0, graças a uma grande penalidade apontada pelo Ricardo Horta, aos 67 minutos.



Caso garanta a qualificação para a terceira pré-eliminatória, cujos jogos estão agendados para 06 e 13 de agosto, o Sporting de Braga vai defrontar os azeris do Neftchi ou os bielorrussos do Dínamo de Minsk.



O Dínamo de Minsk está em clara vantagem na eliminatória, depois de, no primeiro jogo, ter vencido no Azerbaijão, por 4-2.



O encontro entre Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo está marcado para as 20:00, no Estádio Municipal de Braga, e vai ter arbitragem do checo do Dalibar Cerny.



