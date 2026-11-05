Sporting de Braga empata com dinamarqueses do Aarhus

Os bracarenses dominaram grande parte da partida, mas a equipa da casa começou melhor e, já depois de uma primeira ameaça, anulada por fora de jogo, Carstensen, de cabeça, quase inaugurou o marcador, mas Bernardo Fontes impediu-o com uma grande defesa (10 minutos).



A resposta minhota chegou cerca de dez minutos depois com Dorgeles a rematar com muito perigo, mas desta vez foi o guardião dinamarquês, Mads Hedenstad, a evitar o golo da equipa portuguesa.



O Sporting de Braga já dominava a partida quando Gabri Martínez e Pau Victor se embrulharam no ‘coração’ da área, após uma assistência de calcanhar espetacular de Ricardo Horta, gorando uma boa ocasião para marcar (25).



Só dava Sporting de Braga nesta altura, com o Aarhus com muita dificuldade em ter bola e, aos 38 minutos, Mads Hedenstad esteve novamente em evidência ao parar dois remates, primeiro de Travassos e depois de Dorgeles.



Gorby, à hora de jogo, teve um remate cruzado que quase deu golo e, dois minutos depois, Franclim Carvalho lançou Jonas Wind, mas o internacional dinamarquês nada acrescentou e ainda desperdiçou uma boa chance, aos 72 minutos.



Antes, tinha sido Bernardo Fontes a parar de forma corajosa um rápido contra-ataque dinamarquês, na melhor ocasião de um Aarhus muito contido durante a segunda parte.



Faltava alguma ousadia aos ‘arsenalistas’, mas Franclim Carvalho retirou os dois jogadores mais criativos - Ricardo Horta e Pau Victor (77).



Ainda assim, pouco depois, Gabri Martínez descobriu Fran Navarro, mas o ponta-de-lança, já na pequena área, desviou à figura do guardião contrário (81), gorando uma clara ocasião para marcar.



Já no período de descontos, o técnico dos bracarenses fez nova dupla substituição, mas Arrey-Mbi e Flinto Costa jogaram pouco mais de um minuto porque o jogo terminou pouco depois.



Depois da derrota com o Copenhaga (3-0, fora) e a vitória caseira sobre o Gent (2-0), o Sporting de Braga soma agora quatro pontos e segue, provisoriamente, no 17.º lugar da tabela.