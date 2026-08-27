Sporting de Braga empata em Viena e segue para a Liga Conferência

Há uma semana, em casa, os bracarenses tinham vencido por 2-0 e, na capital austríaca, fizeram valer essa vantagem, 'carimbando' a entrada na fase de liga da terceira prova da UEFA, após eliminar também os sérvios do Zeleznicar Pancevo e os bielorrussos do Dínamo Minsk.



Com a entrada na fase de liga da Liga Conferência, prova na qual os minhotos têm ambições em chegar “o mais longe possível”, como já o assumiu publicamente o presidente ‘arsenalista’, António Salvador, o Sporting de Braga amealha desde logo 3,1 milhões de euros.



O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, fez apenas uma alteração no ‘onze’, com Diego Rodrigues a substituir Huseinbasic, que nem no banco se sentou por questões físicas, enquanto no Áustria Viena registaram-se três alterações em relação à semana passada.



Hettewer teve o primeiro remate do jogo com algum perigo, mas saiu por cima (09), tendo respondido o Sporting de Braga com uma investida pela direita – Fran Navarro ficou a poucos centímetros de conseguir o desvio (16).



A melhor ocasião deste período, contudo, pertenceu à equipa da casa, com Eggestein a rematar de zona frontal, à entrada da área, mas o ‘tiro’ saiu à figura de Bernardo Fontes, que, ainda assim, não conseguiu segurar a bola (20).



Os bracarenses sentiram algumas dificuldades nesta fase, mas foram equilibrando a partida e, aos 40 minutos, após boa jogada coletiva, Gabriel Silva rematou para defesa atenta do guardião contrário.



No segundo tempo, apesar das intenções, os austríacos não conseguiram criar uma real ocasião para marcar e foi o Sporting de Braga a visar a baliza contrária num livre direto de Dorgeles, mas à figura de Radlinger (62).



A melhor oportunidade dos minhotos em todo o jogo surgiu aos 70 minutos, após uma ‘cavalgada’ de Travassos, que, após recuperar uma bola junto à sua área, percorreu dezenas de metros e, já na área rival, rematou para defesa difícil de Radlinger.



O ponta de lança sérvio Milosevic, reforço dos últimos dias, estreou-se no Sporting de Braga, entrando aos 83 minutos para o lugar de Pau Victor, mas foi Gabri Martínez, entrado pouco antes, a dispor de uma boa ocasião, mas o remate saiu ao lado (90+4).



