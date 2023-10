Sporting de Braga goleia na visita ao Union Berlim na Youth League

Os ‘arsenalistas’ estiveram a perder, depois de um golo de Kramer, aos 10 minutos, mas embalaram para uma primeira parte de grande nível, que lhes permitiu a reviravolta no marcador antes do intervalo.



Kauan Kelvin, aos 16 minutos, Roger Fernandes, aos 37, e João Gonçalves, aos 44 e 50, apontaram os golos bracarenses.



O triunfo deixa a equipa portuguesa na liderança do grupo, com seis pontos, após as vitórias na primeira jornada, diante do Nápoles (1-0), e de hoje, embora ainda possa ser igualada pelo Real Madrid.



Os ‘merengues’ ainda jogam diante do Nápoles, num jogo em que venciam ao intervalo por 3-0, e, em caso de vitória, juntam-se no primeiro lugar ao Sporting de Braga.



Na terceira jornada do grupo, a equipa portuguesa recebe o Real Madrid e o Union Berlin o Nápoles.