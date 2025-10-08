Futebol Internacional
Sporting de Braga muito perdulário empata no reduto do Anderlecht
O Sporting de Braga empatou quarta-feira 1-1 com o Anderlecht, na Bélgica, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Taça Europa feminina de futebol, num jogo em que dispôs de mais e melhores ocasiões de golo.
Na nova competição feminina de clubes da UEFA, Zoï Van de Ven colocou a equipa portuguesa em vantagem, aos 42 minutos, mas Amélie Delabre empatou a partida aos 59, de penálti.
No terreno do líder do campeonato belga, o Sporting de Braga fez uma boa exibição, contrariando o mau momento que atravessa a nível interno, em que ainda não venceu e é último classificado na liga, mas foi penalizado por ter sido muito perdulário na primeira parte e por uma grande penalidade evitável, ainda que na melhor fase do Anderlecht.
Os belgas entraram melhor e tiveram um remate perigoso, por Helsen (25), além de alguns cruzamentos perigosos que obrigaram Patrícia Morais a mostrar atenção, mas, as principais oportunidades pertenceram à equipa minhota, que desperdiçou três grandes ocasiões em apenas três minutos, ainda antes de inaugurar o marcador.
Primeiro foi Melany, após grande passe de Cristiana Vieira, a atirar ao lado em excelente posição (26), depois foi Malu Schmidt a falhar na ‘cara’ do golo (28) e, logo a seguir, novamente Melany, na sequência de outro passe ‘açucarado’ de Cristiana Vieira, não teve a frieza necessária (29).
O golo das bracarenses chegaria aos 42 minutos, com Melany a fugir pela direita e a servir Zoï Van de Ven no centro do terreno – a neerlandesa tirou uma adversária do caminho e rematou de fora da área com o pé esquerdo.
A equipa belga entrou a todo o ‘vapor’ na segunda parte para tentar chegar ao empate, o que conseguiu numa grande penalidade que puniu uma mão escusada de Nádia Bravo na área - Patrícia Morais nem esboçou defesa perante o remate forte de Amélie Delabre (59).
Luna Vanzeir, acabada de entrar, quase virou o jogo (60), tendo o Sporting de Braga respondido com a sua melhor oportunidade no segundo tempo, já aos 81 minutos, no que teria sido um ‘bis’ de Zoï Van de Ven, mas a guardiã contrária fez uma grande defesa ao remate cruzado da jogadora dos Países Baixos.
A segunda mão tem lugar na próxima quarta-feira, dia 15 de outubro, em Braga, a partir das 20:00, no Estádio Amélia Morais.
Estádio Burgemeester Van De Wiele, em Deinze, Bélgica.
Anderlecht - Sporting de Braga, 1-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Zoï Van de Ven, 42 minutos.
1-1, Amélie Delabre, 59 (grande penaldidade).
Equipas:
- Anderlecht: Aude Waldbillig, Nikki Ijzerman, Nia Elyn, Azzurra Galo, Laura Deloose, Tine De Caigny (Stefania Vatafu, 72), Amélie Delabre (, Karlijn Helsen, Mickaella Cardia (Luna Vanzeir, 60), Rimanté Jonusaité (Fran Meersman, 88) e Vigdís Kristjánsdóttir.
(Suplentes: Van de Poel [GR], Pues [GR], Fran Meersman, Stefania Vatafu, Baert, Bal, Martone, Luna Vanzeir e Verhoeven).
Treinador: Wouter Artz.
- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Carolina Rocha, Lewis, Gudrún Arnardóttir, Alícia Correia (Ágata Pimenta, 84), Zoï Van de Ven, Nadia Bravo (Rita Melo, 84), Ana Rute, Melany Fortes (Halldórsdóttir, 68), Cristiana Vieira (Maria Alagoa, 61) e Malu Schmidt (Dudukovich, 84).
(Suplentes: Aline Lima, Maria Miller, Dudukovich, Maria Alagoa, Halldórsdóttir, Ágata Pimenta, Banks, Daniela Silva, Oling, Soba, Rita Melo e Ana Cunha).
Treinador: Marwin Bolz.
Árbitro: Abigail Byrne (Inglaterra).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Stefania Vatafu (88).
Assistência: cerca de 300 espetadores.
