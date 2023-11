Sporting de Braga multado em oito mil euros por uso de pirotecnia pelos adeptos

Nesse jogo de 24 de outubro, da terceira jornada do grupo C da 'Champions', que os espanhóis venceram por 2-1, adeptos da equipa da casa fizeram uso de artefactos pirotécnicos, tendo a entidade que tutela o futebol europeu castigado os minhotos com uma multa de oito mil euros.



Sporting de Braga e Real Madrid voltaram a defrontar-se na quarta-feira, agora no 'Bernabéu, na quarta ronda, tendo o triunfo voltado a cair para os madridistas (3-0), que lideram o grupo com 12 pontos, e já se apuraram para os oitavos de final, seguidos do Nápoles, com sete, Sporting de Braga, com três, e Union Berlim, quarto e último, com um.



A próxima partida dos bracarenses na Liga dos Campeões é a 29 de novembro, em casa, com os alemães do Union Berlim.