Sporting de Braga procura assegurar presença no play-off

Na passada semana, em solo romeno, os bracarenses bateram o conjunto do leste europeu (2-1), com dois golos do médio francês Gorby Baptiste, aos 17 e 50 minutos, sendo que, pelo meio, aos 29, o gambiano Sheriff Sinyan empatou, pelo que uma igualdade assegura um lugar na derradeira ronda de acesso à fase de liga.



A equipa comandada pelo espanhol Carlos Vicens recebe um adversário que no campeonato do seu país segue no 13.º lugar, com apenas quatro pontos, face a um triunfo na estreia, um empate e dois desaires.



Já os minhotos, encaram o desafio da segunda mão motivados com a esclarecedora vitória ante o Tondela (3-0), no arranque da I Liga portuguesa, construída com os remates certeiros do brasileiro Vítor Carvalho, do espanhol Pau Victor e de Ricardo Horta, de grande penalidade.



Caso a equipa comandada pelo espanhol Carlos Vicens avance para o play-off, irá medir forças com os arménios do Noah ou os gibraltinos do Lincoln Red Imps, primeiro fora (21 de agosto) e depois em Braga (28 de agosto).



Por outro lado, num cenário de insucesso neste play-off, o Sporting de Braga também já sabe que será despromovido à Liga Conferência e que o seu opoente será o derrotado da eliminatória entre os suecos do Hacken e os noruegueses do Brann.



Sporting de Braga e Cluj defrontam-se no Estádio Municipal de Braga, pelas 19:30, num encontro que será dirigido pelo alemão Sascha Stegemann.



Também na quinta-feira, e na condição de ‘relegado’ da 'Champions', volta a ir jogo o Panathinaikos, do treinador português Rui Vitória, que foi afastado pelo Rangers, da Escócia, pelo que na Liga Europa terá agora de eliminar o Shakhtar Donetsk para entrar no play-off. Na primeira mão, em Atenas, verificou-se um ‘nulo’ (0-0).

